La ministra dell'Università e ricerca nella conferenza conclusiva

“I talenti devono poter condividere il frutto delle loro ricerche, le conoscenze, i grandi dati che stanno alla base delle conoscenze. Devono poterlo fare il più possibile, senza che questo possa rappresentare un rischio o possa essere usato in maniera ostile da nazioni ostili o per scopi ostili”. Lo ha detto la ministra dell’Università e ricerca nella conferenza conclusiva del G7 Scienza e tecnologia, a Bologna. “Questo tema sarà oggetto di indicazioni che ci scambieremo noi Paesi del G7 per fare in modo che la ricerca sia quanto più possibile aperta, ma riservata quando e quanto necessario”.

Ucraina, Bernini: “Nel 2025 in Italia grande conferenza per ricostruzione”

“Nel 2025 si terrà in Italia una grande conferenza per la ricostruzione attraverso cui ciascuno di noi metterà quello che ha e quello che può a disposizione di Kiev, affinché l’Ucraina possa velocemente risorgere”, ha aggiunto Bernini, nel corso della conferenza stampa. “Abbiamo condiviso la solidarietà profonda nei confronti dell’Ucraina e condannato l’aggressione della Russia. Non con dichiarazioni di principio, ma con azioni positive e concrete“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata