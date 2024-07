Dispiegati oltre 500 uomini al giorno

Sicurezza altissima a Bologna. Nel capoluogo emiliano è in corso l’ottavo appuntamento del G7 a guida italiana, dedicato alla Scienza e alla tecnologia. In città sono arrivati esponenti governativi da Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Unione Europea. Le sessioni di lavoro sono iniziate il 9 luglio e proseguiranno fino all’11 all’interno del Tecnopolo, in via Stalingrado, area che ormai da qualche giorno è completamente blindata.

G7 Bologna, predisposto articolato dispositivo di sicurezza interforze

Per ogni giornata del G7 a Bologna saranno operativi 150 uomini per i reparti inquadrati, a cui si aggiungerà personale territoriale e specialista delle diverse forze di Polizia, per un impiego complessivo di oltre 500 uomini al giorno. La Questura utilizzerà anche alcuni elicotteri per perlustrare l’intera area. Particolarmente interessati dai controlli di sicurezza, ovviamente, l’aeroporto Marconi e la stazione.

