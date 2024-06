FdI, Flaminia Pace lascia il Consiglio nazionale giovani

Foto Facebook

Dopo l'inchiesta di Fanpage su razzismo e antisemitismo si dimette anche Elisa Segnini, capo segreteria della deputata Ylenja Lucaselli

Flaminia Pace, presidente del circolo Pinciano di Gioventù nazionale – a quanto apprende LaPresse – si è dimessa dall’incarico che ricopriva nel Consiglio nazionale giovani, organo consultivo istituito per legge a cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile. Pace figura nell’inchiesta di Fanpage su Gioventù nazionale, che mostra alcuni militanti che pronunciano frasi razziste e antisemite.

La nuova puntata dell’inchiesta targata Backstair, l’unità investigativa di Fanpage, dal titolo ‘Gioventù Meloniana 2‘, che ha infiltrato una giornalista tra i militanti del movimento giovanile di FdI, vede protagonisti militanti di Gioventù nazionale, alcuni dei quali collaborano con parlamentari e dirigenti di Fratelli d’Italia. Linguaggio nostalgico (con i militanti che si definiscono “camerati”) ma anche insulti antisemiti e contro le persone con sindrome di Down.

Si dimette anche capo segreteria Lucaselli

Dopo Flaminia Pace, si dimette un’altra delle protagoniste dell’inchiesta di Fanpage su Gioventù nazionale. A quanto apprende LaPresse Elisa Segnini, capo segreteria della deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli, ha lasciato il proprio incarico. Segnini figura nelle immagini del servizio giornalistico in cui diversi militanti di Gioventù nazionale, movimento giovanile di FdI, pronunciano frasi razziste e antisemite.

La condanna degli esponenti FdI

Da via della Scrofa il primo intervento è stato di Giovanni Donzelli che ha detto: “Nessuno spazio per razzisti, estremisti e antisemiti” annunciando interventi nei confronti dei responsabili. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa ha condannato l’accaduto, sottolineando che “razzismo e antisemitismo sono da sempre agli antipodi dei valori a cui ho ispirato il mio impegno politico“. A distanza di qualche ora, parlando con i giornalisti, arriva poi il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti che taglia corto: “State tranquilli che in Fratelli d’Italia chi sbaglia paga“.

Fdi, Colosimo: “Giovane età non giustifica frasi aberranti”

“Non c’è spazio per le frasi aberranti che ho sentito. La giovane età è una giustificazione fino a un certo punto, a mio avviso. Sono felice che il partito a cui appartengo e che conosco da tanti anni abbia deciso di dire che per questo non c’è spazio”. Lo ha detto la presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, rispondendo ai cronisti a Palazzo San Macuto, sui cori antisemiti dei giovani appartenenti a Gioventù Nazionale e rilanciati da un’inchiesta di Fanpage.

“Quello che ho visto mi ha profondamente deluso, non ci rappresenta, e lo dico senza paura d’essere smentita – ha detto -. La storia che io ho vissuto, e che ha visto come capo di quel mondo il presidente del Consiglio, è una storia in cui non c’è mai stato spazio per l’antisemitismo, per il razzismo, non c’è mai stato spazio per il nostalgismo, per una questione di scelte. Io sono stata due volte nei campi di sterminio, ho pianto con le persone che erano lì, ed esattamente per quello ma anche e soprattutto per le storie che riguardano altre nazionalità, noi chiediamo il rispetto dell’identità e dobbiamo dare il rispetto delle identità”. Quindi Colosimo ha voluto rivolgere un messaggio alla senatrice Ester Mieli, oggetto dei cori antisemiti da parte di alcuni esponenti di Gioventù Nazionale: “Ester Mieli non è soltanto un senatore di Fratelli d’Italia – ha detto -, per me è un’amica, una donna straordinaria che non mi ha mai fatto mancare il suo sostegno, e che sinceramente non si meritava questo. Io le ho già chiesto scusa per questo, e lo faccio pubblicamente a nome di tutti”.

Pd: “Non ‘pochi militanti’ ma nostalgici ventennio, Meloni intervenga”

“L’inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale ha fatto emergere ancora una volta il problema fascismo dentro Fratelli d’Italia. La premier Giorgia Meloni non può più fare finta di nulla di fronte all’apologia del terrorismo nero, ai cori razzisti, alle frasi xenofobe e antisemite. Non può far finta di nulla di fronte alla violenza verbale, compresa quella verso la nostra segretaria Elly Schlein. Qui non si tratta di ‘pochi militanti’, ma di un movimento in cui per molti la nostalgia del ventennio è all’ordine del giorno. Presidente Meloni, che aspetta a intervenire?”. E’ quanto si legge sui profili social del Pd.

Gioventù Meloniana, l’inchiesta di Fanpage sull’estrema destra nel movimento giovanile di Fratelli d’Italia

