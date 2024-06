Il capogruppo del partito alla Camera: "Non si deve cadere in queste affermazioni prive di logiche e di senso"

In Fratelli d’Italia c’è posto per chi ha espresso posizioni antisemite? “Sicuramente no. Dopodiché penso che si debba verificare l’accaduto. Ritengo che anche in colloqui privati, quali erano, che violano ogni privacy non si debba cadere in queste affermazioni prive di logiche e di senso”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti parlando con i giornalisti dell’inchiesta di Fanpage che riguarda alcuni militanti di Gioventù Nazionale.

“Ci sono state delle prese d’atto da parte dei responsabili, una delle dirigenti si è dimessa dall’organo istituzionale“, il Consiglio nazionale giovani, ha sottolineato. “Dopodiché state tranquilli che in Fratelli d’Italia chi sbaglia paga. È qualcun altro che non dice mai nulla, partecipando anche ai cortei come deputato o come segretario di partito, di chi brucia le bandiere di Israele”.

