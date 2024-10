Al netto della legge di bilancio, è stato approvato il bilancio semestrale. Nessuno invece ha sollevato l’argomento 'Report'

Nella prima riunione del nuovo corso in viale Mazzini il Consiglio d’amministrazione della Rai ha espresso “apprensione per i provvedimenti riguardanti il futuro dell’azienda” contenuti nella manovra che “sia pure nell’ottica di un doveroso contenimento dei costi, rischierebbero di limitare l’autonomia del nostro Servizio Pubblico e di condizionarne le scelte e le attività con possibili impatti sull’occupazione, nonché sull’indotto”.

L’incontro, durato oltre tre ore, si è svolto – secondo quanto appreso da LaPresse – in un “clima sereno” tra le diverse anime del Cda (comprese quelle di maggioranza e opposizione) nel quale è prevalsa “l’unità di intenti”, assieme alla preoccupazione per la stretta sul servizio pubblico che l’ad, Giampaolo Rossi, farà presente al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Il rischio – questo il ragionamento che viene fatto dall’interno del Cda – è che il provvedimento possa colpire, in particolare, i dipendenti interni. “E’ un’ingerenza troppo forte”, viene spiegato, “a questo punto il Cda togliamolo e la Rai la gestisce direttamente il ministero”.

Pd: “Lacrime di coccodrillo”

Ma per il capogruppo dem nella commissione di Vigilanza Rai, Stefano Graziano, “le apprensioni del cda Rai sugli effetti della manovra sono lacrime di coccodrillo. La verità è che sono talmente appiattiti sulla maggioranza da non avere avuto il coraggio e la forza di far sentire la propria voce quando il governo stava costruendo una manovra che non investe nel futuro del servizio pubblico, che rende vane le tante promesse di assunzioni e stabilizzazioni e che, con lo stop al canone, graverà sui conti delle famiglie italiane”.

Approvato il bilancio

Al netto della manovra, il Cda ha approvato il bilancio semestrale al 30 giugno 2024, confermato Marco Brancadoro (attuale Cfo) quale dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili societari e designato il dg Roberto Sergio per la carica di direttore generale ad interim di San Marino Rtv.

L’argomento Report

Una riunione di carattere tecnico nella quale nessuno ha sollevato l’argomento ‘Report’, in vista della puntata di domenica prossima nella quale il format di Rai3 è pronto ad affrontare, oltre alla vicenda legata a Francesco Spano “un altro caso che riguarda” il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha annunciato il conduttore Sigfrido Ranucci. Sempre ‘Report’ si occuperà, a urne aperte per le regionali, pure dell’inchiesta sulla corruzione in Liguria. Tema, anche questo, non sollevato durante il cda nonostante l’elevato rischio di polemiche legate al silenzio elettorale.

