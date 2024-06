Nuova inchiesta di Fanpage dal titolo 'Gioventù Meloniana 2'. Il deputato di Fratelli d'Italia: "Interverremo"

Il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, torna a difendere il partito dopo la pubblicazione di una nuova puntata dell’inchiesta targata Backstair, l’unità investigativa di Fanpage, dal titolo ‘Gioventù Meloniana 2‘, che ha infiltrato una giornalista tra i militanti del movimento giovanile di FdI.

L’indagine vede protagonisti – scrive il sito che pubblica un video e alcuni stralci dell’inchiesta – militanti di Gioventù nazionale, alcuni dei quali collaborano con parlamentari e dirigenti di Fratelli d’Italia. Linguaggio nostalgico (con i militanti che si definiscono “camerati”) ma anche insulti antisemiti e contro le persone con sindrome di Down.

“Ribadiamo: nessuno spazio in Fratelli d’Italia per razzisti, estremisti e antisemiti. Sono inaccettabili, nonostante le modalità con cui sono state carpite e divulgate, le frasi che si sentono in filmati diffusi oggi che riprendono militanti del nostro partito usare un linguaggio incompatibile con i valori di riferimento del nostro movimento politico. Solidarietà alla senatrice Ester Mieli per gli insulti che le vengono rivolti. Fratelli d’Italia interverrà con grande fermezza nei confronti dei responsabili” afferma in una nota Donzelli.

Mieli: “Condanna per nostalgici di un passato criminale”

“In merito ai filmati diffusi da Fanpage in queste ore voglio precisare che come senatrice della Repubblica italiana componente di Fdi non mi riconosco in quelle immagini, in quei comportamenti e in quelle parole che sono state mostrate. Non ritrovo la realtà che conosco di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale. È evidente che la presenza di elementi nostalgici piegati ad un passato riprovevole e criminale non mi appartengono. Le parole e i comportamenti là tenuti sono per me motivo di condanna e disapprovazione. Sono sicura che i vertici di Fdi sapranno confermare la vocazione e la sostanza di un partito conservatore completamente libero da ideologie e comportamenti pericolosamente nostalgici” recita una nota della senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli.

