Il conduttore di Report annuncia nuove rivelazioni sul ministro della Cultura

“La vicenda Spano è una piccola parte di quello che racconteremo domenica a Report. C’è un altro caso che riguarda il ministro Giuli“. Così a ‘Un Giorno da Pecora’, Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report su Raitre, in vista della trasmissione di domenica 27 ottobre che manderà in onda una inchiesta sul ministero della Cultura.

“Sangiuliano non è nostra fonte”

“Forse chi non ama Giuli in Fratelli d’Italia lo amerà ancora meno…Sangiuliano una nostra fonte? No, è una falsità. Giulio Regeni ha detto che l’apparenza inganna? Lo dico anche io”, ha aggiunto. “I servizi vengono fatti vedere alla direzione quando sono finiti, dopo che li ho visti io, altrimenti che ci sto a fare. Quello di Mottola sul MiC arriverà credo oggi”, ha proseguito Ranucci.

