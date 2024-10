Il commento del vicepresidente del M5S sulle anticipazioni rese pubbliche

Il vicepresidente del Movimento Cinque Stelle, Riccardo Ricciardi, commenta le anticipazioni sul mancato rinnovo del contratto che legava Beppe Grillo al Movimento. Grillo riceveva un compenso per le sue attività di “comunicatore”. “Credo abbia detto tutto il presidente (Conte, ndr)”, dice Ricciardi. “Io ho partecipato a delle discussioni sulla Costituente, nello specifico questa è una valutazione che è stata fatta rispetto al lavoro per cui c’era in essere questo contratto – dice – E’ una cosa nell’aria ma non era un segreto, basta vedere quello che è stato il contributo alla comunicazione per cui c’era in essere il contratto”.

