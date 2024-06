Foto da Instagram

Nel capoluogo della Basilicata vince il centrosinistra. Sconfitto Fanelli della Lega

Vincenzo Telesca è il nuovo sindaco di Potenza. Al ballottaggio, per il quale ha votato il 54,5% degli aventi diritto al voto, ha ottenuto il 64,92% contro il 35,08 di Francesco Fanelli (Lega).

Vincenzo Telesca, avvocato, 49 anni, è consigliere comunale uscente del centrosinistra. Ha conseguito la maturità classica presso il liceo classico Quinto Orazio Flacco di Potenza. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bologna, Telesca ha un master in “Diritto e pratica dei lavori pubblici” e si è formato presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in “Riforma della pubblica amministrazione la gestione efficace ed efficiente per le organizzazioni pubbliche complesse”.

Eletto nel 2018 con la lista Potenza Giardino, collegata all’allora candidato sindaco, Valerio Tramutoli, di Basilicata possibile, Vincenzo Telesca si candida alle elezioni amministrative di Potenza con l’appoggio di cinque liste civiche, compresa quella del Pd senza simbolo per le spaccature nel partito.

Nel secondo turno è risultato decisivo il sostegno, non ufficiale con l’apparentamento sulla scheda elettorale, ma politico con un programma di dieci punti, dei due candidati del centrosinistra usciti sconfitti al primo turno, Pierluigi Smaldone (Potenza ritorna con il M5S) e Francesco Giuzio (Basilicata possibile).

Vincenzo Telesca è sposato e padre di due figli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata