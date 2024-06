Il presidente dell'Aula: "Chi rappresenta le istituzioni deve comportarsi in maniera consona"

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana condanna la rissa avvenuta la settimana scorsa in Aula. “Voglio ribadire ancora una volta la ferma condanna per quanto avvenuto nei giorni scorsi nell’Aula della Camera dei deputati. Questo grave episodio mi ha molto amareggiato e deluso. Chi rappresenta le istituzioni deve comportarsi in maniera consona. È una responsabilità che abbiamo soprattutto nei confronti delle nuove generazioni”, ha detto Fontana in occasione della presentazione della Relazione al Parlamento dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, in corso a Montecitorio alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

