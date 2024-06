Il Pd aveva proposto una rettifica sostituendo la parola "aggressione" con "Aggressione nei confronti del deputato Donno da parte di alcuni deputati di Lega e Fratelli d'Italia"

Ancora alta tensione alla Camera all’indomani della rissa scoppiata in Aula tra parlamentari e nella quale sono volati calci e pugni. Con 42 voti di scarto l’Aula di Montecitorio ha bocciato la proposta, avanzata dal Pd, di rettificare il verbale della seduta di ieri sostituendo la parola “aggressione” con le seguenti: “Aggressione nei confronti del deputato Donno da parte di alcuni deputati di Lega e Fratelli d’Italia”. E dai banchi dell’opposizione si è levato il coro “vergogna, vergogna”.

Lo stesso Pd ha poi chiesto la votazione del verbale precedente, contenente la parola “disordini”, che è stato approvato con 41 voti. Il presidente di turno dell’assemblea Sergio Costa ha firmato, “indipendentemente dalla mia volontà”, il verbale approvato e ha sospeso l’aula e ha annunciato lo svolgimento dell’ufficio di presidenza a partire dalle ore 13.

Autonomia, opposizioni cantano ‘Bella ciao’: aula sospesa

Di nuovo sospesa la seduta d’aula alla Camera. Il deputato M5S Riccardo Ricciardi ha riportato le parole del leghista Andrea Crippa, secondo il quale cantare ‘Bella ciao’ sarebbe peggio che fare il gesto della X Mas. Dai banchi dell’opposizione hanno allora intonato la canzone simbolo della Resistenza, inducendo il presidente di turno, Sergio Costa, a sospendere la seduta.

“Fuori i fascisti dal Parlamento”. Questo il coro delle opposizioni che si è levato in aula alla Camera poco prima della sospensione decretata dal presidente di turno, Sergio Costa, dopo che dai banchi di minorazna avevano intonato ‘Bella ciao’.

Pd-M5S-Avs-+Eu martedì in piazza a Roma per unità nazionale

“Dopo le aggressioni fisiche della maggioranza in Parlamento non possiamo accettare che anche il Paese sia ostaggio di questo clima di intimidazioni continue. Il Governo Meloni sta forzando la mano e prova a minare le basi democratiche della nostra Costituzione, procedendo a colpi di maggioranza verso l’approvazione dello Spacca-Italia e del premierato”. È l’appello che lanciano in una nota congiunta Pd, M5s, Avs e Più Europa. “Non permetteremo che vengano compromesse l’unità e la coesione nazionale – si legge ancora – Per questo invitiamo la cittadinanza, le forze politiche e sociali, quelle civiche e democratiche di questo Paese ad unirsi alla nostra mobilitazione. Ci vediamo a Roma alle ore 17.30 di martedì 18 giugno, in piazza SS. Apostoli”.

