Nel corso della manifestazione a Roma contro autonomia e premierato

Siparietto del leader M5S Giuseppe Conte che, nella piazza romana contro le riforme di autonomia e premierato, scherza sull’aggressione di qualche giorno fa in Aula di alcuni parlamentari di maggioranza verso il deputato M5S Leonardo Donno, che aveva avvicinato al ministro Calderoli una bandiera italiana. Oggi in Piazza Santi Apostoli, dopo una dichiarazione netta di Donno che considera “Meloni non degna di ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio” non avendo condannato la violenza, il leader Conte stempera gli animi avvicinando il tricolore ai cronisti. “Facciamo una prova, voi vi sentite provocati così?” chiede ridendo ai giornalisti.

