Il leader del Movimento 5 Stelle alla manifestazione contro autonomia e premierato

“Non saranno calci e pugni ad un nostro parlamentare nell’aula di Montecitorio a fermarci. Per un’Italia più democratica a difesa della Costituzione, contro l’autonomia differenziata che spacca l’Italia, contro il premierato che vuole insediare un uomo solo al comando o una donna sola al comando per cinque anni, la nostra risposta è forte e unitaria: non passeranno”: così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a Roma alla manifestazione ‘In difesa della Costituzione’ indetta da Pd, M5S, Avs e +Europa contro le riforme su autonomia e premierato.

