E’ diventata virale sui social una foto alla premier Giorgia Meloni nel momento in cui accoglie il premier britannico Rishi Sunak. Numerosi utenti, molti britannici, hanno fatto ironia sull’espressione bizzarra della premier di fronte all’omologo del Regno Unito, tra i partecipanti al G7 in corso di svolgimento a Borgo Egnazia, in Puglia.

Rishi Sunak greets Italian Prime Minister Giorgia Meloni during a welcome ceremony on day one of the 50th G7 summit pic.twitter.com/eayUzMGZse — Elliot Wagland (@elliotwagland) June 13, 2024

This photograph, of Rishi Sunak meeting the Italian PM Giorgia Meloni is quite possibly the weirdest thing I’ve ever seen. pic.twitter.com/UtLsx7M68h — John Murphy (@John_murphy1) June 13, 2024

“Libertà. Controllo dei confini. Difesa della sovranità nazionale. Questo è ciò che unisce la nostra politica. Questo è ciò che unisce le nostre due nazioni”. Così in in post su Instagram pubblicato insieme la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro britannico Rishi Sunak in un post che li ritrae insieme.

Uno scatto che conferma la grande affinità tra Meloni e Sunak. Un’intesa che era trasparsa anche in passato, come per esempio quando la leader Fdi aveva definito il suo omologo britannico “il mio amico Rishi Sunak“, quando i due si erano incontrati a Londra nell’aprile del 2023 e avevano ribadito la linea comune in materia di immigrazione clandestina. Una battaglia, quella per contrastare il traffico di migranti, molto cara al premier britannico, che in conferenza stampa a Berlino, lo scorso 24 aprile, aveva elogiato Meloni: “Ha dimostrato quello che si può fare con i Paesi del Nordafrica”.

