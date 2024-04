Le parole del premier britannico in conferenza stampa da Berlino

Prosegue la battaglia politica di Rishi Sunak per contrastare il traffico di migranti attraverso il Canale della Manica. “Il primo ministro olandese e la presidente del Consiglio italiana, con la presidente Ue, hanno dimostrato recentemente quello che si può fare in Nordafrica per gestire il flusso dei migranti e creare partnership con questi Paesi”, ha detto il premier britannico in conferenza stampa da Berlino, rispondendo a una domanda sulle iniziative contro l’immigrazione illegale. Tra le misure che il Regno Unito sta adottando c’è il ‘piano Ruanda’, che ha ottenuto il via libera dal parlamento. L’obiettivo è quello di trasferire nello Stato dell’Africa orientale alcuni di quelli che entrano illegalmente nel Paese.

