Il leader M5S in conferenza stampa: "Dialogo sempre più intenso con il Pd per alternativa al governo"

Le prime parole di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, dopo le elezioni europee in cui il suo partito è risultato in calo con una percentuale di voti, secondo le proiezioni, intorno al 10,5%. “Prendiamo atto del risultato deludente rispetto a quella che è la valutazione del punteggio politico nazionale. Potevamo fare di meglio”, ha detto Conte in conferenza stampa dalla sede del partito a Roma. “Faremo riflessione interna sulle ragioni del risultato che non è quello che ci aspettavamo, ma assicuro che i nostri europarlamentari saranno assolutamente coerenti rispetto agli impegni annunciati in campagna elettorale”, aggiunge e “si batteranno per un’Europa sociale, democratica e più inclusiva“.

“Con Pd dialogo sempre più intenso per alternativa a governo”

Il dialogo “con le forze progressiste non dipende da un appuntamento elettorale” e sarà “sempre più intenso man mano che dovremmo assumerci la responsabilità di offrire un’alternativa rispetto alle forze di governo“, ha aggiunto Conte.

