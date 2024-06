Si sono chiuse le urne alle 23

Si sono chiuse alle 23 le urne in Italia per le elezioni europee. Inizia immediatamente lo spoglio. L’affluenza alle 19 era al 40,86%. Si dovranno invece attendere le 14 di domani, lunedì 10 giugno, per lo scrutinio delle elezioni amministrative negli oltre 3.700 Comuni al voto e in Piemonte dove gli elettori hanno votato anche per il rinnovo di Giunta e Consiglio regionali. Ecco i risultati in diretta. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

01:31 Quarta proiezione Opinio-Rai: FdI 28,9%, Pd 24,5%, M5S 10,5%

Fratelli d’Italia resta stabile in testa come primo partito alle elezioni europee: secondo la quarta proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai è al 28,9%. Segue il Partito democratico con il 24,5%; il Movimento 5 Stelle è all’10,5%. La copertura del campione è al 53% all’1.24. Forza Italia si attesta al 9,2%, la Lega è all’8,5% e Avs è al 6,8% .Stati Uniti d’Europa è al 3,9%; Azione al 3.2%; Pace, terra e dignità è al 2,2%; Libertà è all’1,1%; Alternativa popolare allo 0,4%.

01:44 Schlein: “Risultato straordinario, siamo partito che cresce di più”

“Un grande ringraziamento a tutte le persone che ci hanno dato fiducia, a chi ce l’ha ridata, a chi per prima volta ha votato per noi. Se le proiezioni saranno confermate è un risultato per noi straordinario, siamo il partito che cresce di più dalle politiche, la distanza da FdI si restringe”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein commentando dal Nazareno i primi dati delle elezioni europee.

01:25 Terza proiezione Swg-La7: FdI 28%, Pd 23,7%, M5S 10,4%

Questi i dati della terza proiezione di Swg-La7. Fratelli d’Italia primo partito con il 28%, segue il Pd con il 23,7%. Movimento 5 Stelle al 10,4%. Forza Italia al 9,8%, Lega all’8,9%. Alleanza Verdi-Sinistra al 6,8%. Si fermano ancora sotto il 4% Azione (3,8%) e Stati uniti d’Europa (3,7)%. Chiudono Pace terra dignità (2,1%), Libertà (1,4%) e Alternativa popolare (0,6%).

01:11 Vannacci: “Bossi? Chi cambia bandiera è un traditore”

“Bossi? Non essendo un politico non so valutare dal punto di vista politico, dal punto di vista personale queste persone che cambiano faccia in base al vento mi sa di tradimento. Se avessi un amico che di punto in bianco cambia bandiera lo considererei un traditore: questo è un punto di vista personale, dal punto di vista politico lascio esprimere il segretario del partito”. Così il generale Roberto Vannacci, candidato alle elezioni europee con la Lega, raggiunto al telefono da LaPresse, sulla scelta del fondatore del Carroccio, Umberto Bossi, di votare Forza Italia, in polemica con la direzione del partito di Matteo Salvini.

01:02 Terza proiezione Opinio-Rai: FdI 28,9%, Pd al 24,5%

Continua il vantaggio di Fratelli d’Italia alle elezioni europee: secondo la terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai il partito di Giorgia Meloni è al 28,9%. Segue il Partito democratico con il 24,5%; il Movimento 5 Stelle è al 10,4%. La copertura del campione è al 29% alle 00.51. Forza Italia scende al 9,4% e la Lega si attesta all’8,5%. Avs è al 6,7%, Stati Uniti d’Europa 3,9%, Pace terra e dignità 2,3%, Libertà 1,1% Alternativa popolare allo 0,4%. La copertura del campione è al 29% alle 00.51.

00:58 Tajani: “Risultato straordinario dedicato a Berlusconi”

“Un risultato straordinario, Forza Italia cresce rispetto a tutte le ultime elezioni. Una vittoria che dedichiamo al Presidente Silvio Berlusconi, a tutti coloro che non hanno mai smesso di credere nella nostra bandiera. Da stasera, il centrodestra e il PPE sono più forti“. Così su X il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani.

00:45 Meloni fa segno vittoria sui social

“GRAZIE! Fratelli d’Italia si conferma primo partito italiano, superando il risultato delle scorse elezioni politiche”. Lo scrive sui social la premier e leader del partito di via della Scrofa, Giorgia Meloni, commentando il risultato delle elezioni europee. Al post è allegata una foto in cui Meloni mostra il segno della vittoria con la mano destra.

00:42 Grimoldi: “Collasso elettorale Lega, cambiare nome”

“Se al voto della Salvini Premier togli i consensi dell’Udc – i cui candidati corrono nella lista – e i voti di estrema destra di Vannacci si capisce chiaramente il collasso elettorale e l’urgenza di cambiare nome togliendo ‘Salvini premier’ e facendo risorgere la Lega”. Lo dice a LaPresse l’ex segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi commentando le prime proiezioni delle elezioni europee.

00:40 Pd: “Risultato ci affida responsabilità di costruire alternativa”

“È una serata importante, che ci affida la responsabilità di dare concretezza all’alternativa, i numeri ci danno una concretezza importante. Il fatto di aver insistito sui temi vicini alle persone come sanità e lavoro ha dato i suoi risultati”. Così il responsabile Organizzazione del Pd Igor Taruffi commentando al Nazareno i primi dati delle elezioni europee.

00:40 Pd: “Risultato molto positivo, accorciate distanze da Meloni”

“Se i dati reali confermeranno le proiezioni sicuramente è un risultato molto positivo per il Pd, che dice che esiste un’alternativa e che abbiamo accorciato le distanze rispetto al partito di Giorgia Meloni“. Così il responsabile Organizzazione del Pd Igor Taruffi commentando al Nazareno i primi dati delle elezioni europee.

00:33 Seconda proiezione Swg-La7: FdI 27,8%, Pd 23,4%, M5S 10,6%

Stando alla seconda proiezione di Swg per La7, alle elezioni europee Fratelli d’Italia risulta primo partito con il 27,8%. Pd al 23,4%, Movimento 5 Stelle al 10,6%. Forza Italia al 10,1%, quasi un punto percentuale e mezzo sopra la Lega ferma all’8,8%. Azione (3,8%) e Stati uniti d’Europa (3,7)% non supererebbero la soglia di sbarramento del 4%. Chiudono Pace terra dignità (2,2%), Libertà (1,4%) e Alternativa popolare (0,6%).

00:22 Seconda proiezione Opinio-Rai: FdI 28,5%, Pd 23,7%, M5S 10,5%

Secondo i dati della seconda proiezione di Consorzio Opinio Italia per la Rai, alle elezioni europee Fratelli d’Italia è il primo partito con il 28,5% dei voti. Segue il Pd con il 23,7% e il Movimento 5 Stelle al 10,5%. Forza Italia con il 10% supera la Lega che si ferma all’8,3%. Avs è al 6,7% mentre Stati Uniti d’Europa è al 4%, Azione è al 3,4%. Pace Terra e Dignità è al 2,4% e Libertà di Cateno De Luca all’1,4%. La copertura del campione è al 18% alle 00.17.

00:21 Piantedosi: “Riflettere su defezioni importanti tra scrutatori”

In merito alle polemiche sulla mancanza degli scrutatori in molti seggi d’Italia, “tende ad espandersi sia come numero che come produzione geografica questo fenomeno delle sostituzioni dell’ultima ora. Abbiamo avuto delle defezioni molto importanti”, “in città come Milano con il 47% di sostituzioni dovutesi effettuare per i presidenti di seggio – 600 su 1.256 – e per il 50% degli scrutatori, il 38% a Roma per 1.000 rinunce di presidenti di seggio, il 26,5% a Napoli. E così via. Un dato molto importante, su cui dovremo riflettere“. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso di una conferenza stampa al Viminale.

00:21 Fratoianni: “Salis sarà eletta europarlamentare”

“Vedremo le preferenze ma Ilaria Salis sarà eletta con una valanga di voti. Non avevamo dubbi che sarebbe arrivata non prima ma primissima. Il problema era la soglia, noi non l’abbiamo solo superata ma travolta e Ilaria sarà parlamentare europea. Io sono felice anche di questo in particolare”. Così il deputato di Avs, Nicola Fratoianni, parlando ai microfoni di La7 dal comitato elettorale.

00:11 Fonti FI: “Nessuna conseguenza da voto su governo

Se con il passare delle ore i dati degli exit poll saranno confermati, appare chiaro, secondo fonti di Forza Italia, che non ci sarà alcuna conseguenza sul governo. È quanto trapela nella sede azzurra dove si attendono i risultati del voto in un clima di cautela ma anche di soddisfazione.

00:02 Prima proiezione Swg-La7: FdI al 27,5%, Pd al 23,2%, M5S al 10,8%

La prima proiezione di Swg per La7 (copertura campione 16%, errore statistico +/- 0,8%) conferma Fratelli d’Italia primo partito con il 27,5%, davanti al Pd con il 23,2%. Terzo partito il Movimento 5 Stelle che si ferma al 10,8%. FI-Nm al 10%, davanti alla Lega con l’8,6%. Segue l’Alleanza verdi sinistra al 6,9%, mentre Azione con il 4% supera Stati uniti d’Europa fermo al 3,8%. Chiudono Pace terra dignità (2,2%), Libertà (1,5%) e Alternativa popolare (0,7%).

23:55 Prima proiezione Opinio-Rai: FdI al 27,7% Pd al 23,7%

Secondo la prima proiezione di Consorzio Opinio Italia per la Rai, alle elezioni europee Fratelli d’Italia è il primo partito con il 27,7% dei voti. Segue il Pd con il 23,7% e il Movimento 5 Stelle con l’11,1%. Forza Italia-Noi Moderati al 10,5%, Lega all’8%. Alleanza Verdi Sinistra al 6,6%.

23:54 Schlein al Nazareno con chitarra e carte, si inganna l’attesa

Al Nazareno, sede del Pd a Roma, c’è anche una chitarra per ingannare il tempo durante l’attesa per lo spoglio delle Europee per Elly Schlein. La segretaria potrebbe utilizzarla magari insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, chitarrista ‘consumato’. Non manca, inoltre, nella stanza occupata dai vertici dem, un mazzo di carte.

23:49 Affluenza parziale alle 23 è del 45%

L’affluenza parziale delle elezioni Europee 2024, registrata alle 23, è stata del 45%. I dati, riferiti a 2.332 sezioni su 61.650, sono riportati sulla piattaforma Eligendo del ministero dell’Interno. I dati più bassi si sono registrati nella circoscrizione insulare; i più alti in quella nord-occidentale.

23:47 In Forza Italia trapela clima di soddisfazione

Nella sede di Forza Italia a Roma trapela un clima di serenità e ottimismo per i dati degli exit poll delle Europee. Fonti azzurre parlano di “clima di soddisfazione, ma attendiamo i dati veri”. I vertici del partito, con Antonio Tajani e i capigruppo di Senato e Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, sono riuniti e attendono che i risultati si consolidino ma a quanto si apprende c’è soddisfazione anche per i dati che indicano come possibile il sorpasso sulla Lega.

Il tema più importante, viene sottolineato in queste ore di attesa, è quello della costruzione del nuovo governo europeo: al momento c’è cautela in attesa dei dati reali. Ma il clima è sereno al termine della lunga cavalcata iniziata un anno fa, il 12 giugno scorso, dopo la scomparsa del fondatore e leader, Silvio Berlusconi. Un anno in cui Tajani ha consolidato gli assetti del partito. L’impressione di tutti è che se i dati saranno confermati non ci sarà alcuna conseguenza sugli assetti del governo, mentre il lavoro politico andrà fatto in Europa.

23:35 Secondo Instant Poll Swg-La7: FdI tra il 26-30%, Pd 21,5-25,5%, M5S 10-14%

Questi i risultati secondo i dati del secondo Instant Poll di Swg e La7. Fratelli d’Italia primo partito tra il 26% e il 30%, seguono il Pd tra il 21,5% e il 25,5% e il Movimento 5 Stelle tra il 10% e il 14%. Forza Italia tra l’8,5% e il 10,5% supera la Lega, la cui ‘forchetta’ è tra l’8% e il 10%.

23:11 “Evviva” e applauso da big FdI dopo i primi exit poll

L’urlo “evviva” seguito da un fragoroso applauso. Così i dirigenti di Fratelli d’Italia hanno salutato con soddisfazione i primi exit poll relativi alle elezioni Europee. I big del partito di via della Scrofa sono riuniti in una sala allestita nel Parco dei Principi a Roma dove sono presenti i televisori su cui via via stanno leggendo i primi dati.

23:00 Primo exit poll Opinio-Rai: FdI tra il 26 e il 30%, Pd al 21-25%, M5S 10-14%

Anche il primo exit poll di Opinio Rai dà Fratelli d’Italia avanti rispetto agli altri partiti. Fdi è tra il 26 e il 30%, il Pd tra il 21 e il 25%, Movimento 5 Stelle tra il 10 e il 14%, Forza Italia tra l’8,5-10%, Lega tra l’8 e il 10%, Alleanza Verdi Sinistra tra il 5 e il 7%.

23:00 Primo Instant Poll Swg-La7: FdI primo partito tra il 27% e il 31%

Ecco le prime proiezioni secondo gli Instant Poll di Swg-La 7. Fdi primo partito tra il 27-31%, segue il Pd con 21,5-25,5%. M5s al 10-14%, Fi 7,5-9,5%, Lega 7,5-9,5%, Avs 4-6%.

