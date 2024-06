Al voto 3.700 Comuni italiani tra cui sei capoluoghi di regione

Gli exit poll in diretta per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno in Italia. Si vota in oltre 3.700 Comuni italiani, tra cui sei capoluoghi di regione: Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia, Potenza. Nel capoluogo pugliese è avanti il centrosinistra con Vito Leccese. Centrosinistra in testa anche a Cagliari con Massimo Zedda. A Firenze Sara Funaro del centrosinistra in vantaggio su Eike Schmidt. Lo spoglio inizierà domani alle 14. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Bari: Leccese al 42-46%, Romito 31-35%, Laforgia 20-24%

Al primo exit poll di Opinio-Rai per le elezioni comunali di Bari risulta in testa Vito Leccese con una forbice compresa tra il 42 e il 46%. Leccese è il candidato del centrosinistra. Segue Fabio Romito, candidato del centrodestra 31-35%; Michele Laforgia (M5s, movimenti e associazioni) è tra il 20 e il 24%.

Cagliari: Massimo Zedda tra il 59-63%, Alessandra Zedda tra il 31-35%

Al primo exit poll di Consorzio Opinio Italia per Rai Massimo Zedda, candidato del centrosinistra, risulta in vantaggio per le elezioni comunali di Cagliari. A seguire Alessandra Zedda sostenuta dal centrodestra con una forbice tra il 31 e il 35%. Il candidato civico Giuseppe Farris è tra il 2,5 e il 4,5%.

Firenze: Funaro al 42-46%, Schmidt 30-34%

A urne chiuse il primo exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai per le elezioni amministrative a Firenze vede la candidata del centrosinistra Sara Funaro tra il 42 e il 46%, segue Eike Schmidt per il centrodestra tra il 30 e il 34%; poi Stefania Saccardi di Italia Viva tra 6 e 8% e Cecilia Del Re, candidata con una lista civica, tra 6 e 8%.

Perugia: Ferdinandi 49-53%, Scoccia 44-48%

Al primo exit poll di Consorzio Opinio Italia per la Rai risulta in vantaggio per le elezioni comunali di Perugia Vittoria Ferdinandi, candidata del centrosinistra, con una forbice tra il 49 e il 53%; a seguire Margherita Scoccia, candidata del centrodestra, tra il 44 e il 48%. Il civico Massimo Monni è tra l’1 e il 3%, Leonardo Caponi (Pci) è tra lo 0 e il 2%.

Potenza: Fanelli 47,5%-51,5%, Telesca 21-25%

Al primo exit poll di Consorzio Opinio Italia per la Rai risulta in vantaggio per le elezioni comunali di Potenza Francesco Fanelli, candidato del centrodestra, con una forbice compresa tra il 47,5 e il 51,5%. Vincenzo Telesca del Pd è tra il 21 e il 25%. Seguono: Pierluigi Smaldone (M5S) tra il 14 e il 18%; Francesco Giuzio (civico) tra l’8 e il 12%.

Campobasso: De Benedittis 49-53%, Forte 31-35%

Il primo exit poll di Consorzio Opinio Italia per Rai per le elezioni comunali a Campobasso vede il candidato del centrodestra Aldo De Benedittis tra il 49 e il 53%, segue Marialuisa Forte per la coalizione larga di centrosinistra tra 31 e 35%. Il candidato civico Pino Ruta è tra il 14 e il 18%.

Caltanissetta: Tesauro 37-41%, Petitto 30-34%

Al primo exit poll di Consorzio Opinio Italia per la Rai risulta in vantaggio per le elezioni comunali di Caltanissetta Walter Tesauro, candidato del centrodestra. Annalisa Petitto, candidata del centrosinistra, è tra il 30 e il 34%. Roberto Gambino è tra il 21 e il 25%; Angelo Failla fra il 3 e il 5%.

Pescara: Masci 47,5-51,5%, Costantini 34-38%

Al primo exit poll di Consorzio Opinio Italia per la Rai risulta in vantaggio per le elezioni comunali di Pescara il primo cittadino uscente Carlo Masci del centrodestra al 47,5-51,5%, segue Carlo Costantini del centrosinistra al 34-38%. Seguono Domenico Pettinari, candidato civico, tra 9-11%, e Gianluca Fusilli, candidato degli Stati Uniti d’Europa, tra 3,5-5,5%.

