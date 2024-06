Il ministro dell'Economia: "Auspichiamo che questo sia solo il primo passo in questa direzione"

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha deciso di ridurre di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento per il costo del denaro nell’Eurozona. “Finalmente la Bce ha tagliato i tassi. Una decisione attesa, opportuna, coerente con la situazione attuale e, guardando gli ottimi dati di riduzione dell’inflazione in Italia, ben al di sotto della media dell’area euro…anche doverosa. Era ora. Auspichiamo che questo sia solo il primo passo in questa direzione” commenta il ministro dell’Economia e finanze Giancarlo Giorgetti.

