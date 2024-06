Il governatore della Campania: "Avrebbe potuto fare un viaggio più breve"

“Voglio esprimere il mio pieno sostegno a questa luminosa iniziativa di trasparenza e di legalità del presidente Meloni. Credo che l’onorevole Meloni non sia stata informata per tempo che la competenza in questa materia è totalmente dello Stato e del ministero dell’Interno”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia, commentando l’esposto presentato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni al procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo per le domande di nulla osta al lavoro per extracomunitari in Campania.

“Avrebbe potuto fare un viaggio più breve, anziché andare dal Procuratore Melillo andare dal Prefetto, oggi ministro, Piantedosi, che è il responsabile dei flussi migratori insieme con le Prefetture e le Questure. Dunque la competenza è totalmente del governo e del ministero dell’Interno”, ha aggiunto De Luca.

