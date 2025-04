Il ministro dell'Economia: "Governo italiano segue approccio pragmatico e razionale. Le nostre imprese sono le più resilienti"

Il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti è intervenuto sul tema dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump al Forum Ambrosetti a Cernobbio. Il governo italiano sta seguendo “un approccio pragmatico e razionale” evidenzia di Giorgetti.

“Siamo impegnati a quella che potremmo definire una de-escalation rispetto all’amministrazione Usa. Non bisogna pigiare sul bottone del panico, se le Borse agiscono con un certo tipo di istinti noi come governo dobbiamo mantenere il sangue freddo, valutare a sangue freddo gli impatti, evitare di partire con una politica di contro-dazi che potrebbe essere dannosa per tutti e soprattutto per noi, e portare questo tipo di razionalità a livello europeo. Il governo italiano deve giustamente portare i suoi interessi in Europa, nella consapevolezza che la politica commerciale è di competenza europea” aggiunge il titolare del Mef.

Giorgetti: “Imprese italiane più resilienti della media”

“L’Italia, che per definizione è fatta di imprenditori assai svegli e reattivi, dimostra quella che chiamano ‘resilienza’ superiore alla media, e questo si è già verificato durante la pandemia. Ovviamente il nostro auspicio è che si manifesterà anche in questa situazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata