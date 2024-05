M5S: "Per la prima volta vogliono silenziare la maggioranza e non noi"

Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto Superbonus, già approvato dal Senato e in scadenza il 28 maggio. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Subito dopo però la seduta è stata sospesa e sono stati convocati i capigruppo.

Opposizioni: “Governo pone fiducia per evitare fratture maggioranza”

Le opposizioni protestano in aula alla Camera per il voto di fiducia posto sul decreto Superbonus che, a detta di Movimento Cinque Stelle e Partito democratico, serve a bypassare le divisioni interne alla maggioranza. “Per la prima volta si usa la fiducia non per silenziare l’opposizione ma per silenziare la stessa maggioranza”, evidenzia Emiliano Fenu (M5S), mentre il dem Federico Fornaro sottolinea che, a fronte di 28 emendamenti presentati, “non si aveva nessuna ragione di porre la fiducia se non il timore di fratture nella maggioranza”. “Con questo voto di fiducia, state scaricando sulle opposizioni problemi legati ai rapporti interni alla maggioranza”, chiosa Fornaro e manda un messaggio alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Eviti di scaricare qui le vostre divisioni”.

