Centouno i voti favorevoli, 64 i contrari. Nessuno strappo da parte di Forza Italia. Il provvedimento passa alla Camera

Al Senato, la votazione della questione di fiducia posta dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, sul decreto Superbonus nel testo approvato dalla commissione Finanze, vale a dire comprensivo dell’emendamento ‘spalma-crediti‘ (che dilaziona in 10 anni i rimborsi fiscali da bonus edilizi) che è passato nonostante la contrarietà di Forza Italia e del vicepremier Antonio Tajani.

Ok Senato a fiducia, dl passa alla Camera

Il dl Superbonus è stato approvato con 101 voti favorevoli e 64 contrari dall’Aula del Senato. Il provvedimento passa ora alla Camera.

Tajani: “Molte perplessità ma non viene meno fiducia nel governo”

“Sul Superbonus continuiamo ad avere molte perplessità. Siamo contro qualsiasi ipotesi di legge retroattiva in qualunque settore. È una questione di principio. Noi non rinunciamo alla difesa dei nostri principi, detto questo per un emendamento che non condividiamo non viene assolutamente meno la fiducia nel governo: abbiamo votato, votiamo e voteremo sempre la fiducia a questo governo di cui siamo parte protagonista, ma continueremo sempre a dire quello che pensiamo con grande trasparenza e grande lealtà”, ha commentato il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando a margine di una iniziativa elettorale a Livorno. “Forza Italia – sottolinea il ministro degli Esteri – è sempre più una forza seria, credibile, affidabile, responsabile, europeista e atlantista, che si assume la responsabilità di essere il centro della politica italiana e il centro del governo. Una grande forza che punta a difendere la libertà dei cittadini, la libertà anche dalle tasse perché finché FI sarà al governo non si metteranno le mani nelle tasche degli italiani e perché abbiamo bloccato la tassa sullo zucchero che avrebbe creato problemi alle famiglie e che avrebbe fatto perdere migliaia di posti di lavoro e avrebbe danneggiato un tessuto imprenditoriale sano e quindi grazie al nostro lavoro questa non ci sarà almeno fino alla metà del prossimo anno”.

Forza Italia: “Noi leali, voteremo fiducia”

La votazione conferma quanto detto dagli esponenti di Forza Italia, che avevano promesso fedeltà al governo. Il senatore Roberto Rosso annuncia così il voto favorevole alla fiducia: “Questa differente visione sul tema della retroattività sul quale avremmo preferito una maggiore collegialità della maggioranza non ci impedisce per la profonda lealtà che caratterizza Forza Italia di essere favorevoli al provvedimento del suo complesso sperando che questo sia l’ultimo decreto che modifica le regole del Superbonus. Adesso è ora di guardare avanti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata