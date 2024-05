Il ministro degli Esteri: "Voglio vederci chiaro"

Il decreto Superbonus divide la maggioranza e soprattutto Antonio Tajani e Giancarlo Giorgetti. “Non abbiamo mai litigato, voglio solo vederci chiaro: nella nostra civiltà giuridica non esistono norme retroattive, mentre queste proposte del Mef sono retroattive, siamo a metà anno e non era stato deciso così”, ha detto il ministro degli Esteri in una intervista al Corriere della Sera.

Forza Italia voterà il testo del Mef o si cercheranno delle modifiche? “Ne discuteremo in parlamento, dopo avere ascoltato le aziende siamo pronti ad approvare delle modifiche. Sono due casi particolari, ma voglio essere chiaro: difendiamo i conti pubblici, vogliamo condividere fino in fondo una strategia complessiva e la tattica con cui viene applicata”, ha aggiunto il vicepresidente del Consiglio con riferimento anche alla Sugar tax.

Salvini: “Sono sicuro che si troverà una soluzione”

“Sono sicuro che si troverà una soluzione come in questo anno e mezzo di Governo si è sempre trovata”, ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto ai microfoni di Rtl 102,5. “Ci lavorano i tecnici, non è sulla mia sulla mia scrivania e quindi non voglio entrare nel campo altrui”, ha aggiunto.

