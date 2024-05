Il governatore ligure, ai domiciliari per corruzione, non ha risposto alle domande del gip

È terminato l’interrogatorio di garanzia del presidente della Liguria Giovanni Toti. Il governatore, che non ha risposto alle domande del gip, ha lasciato il Palazzo di Giustizia di Genova passando per l’ascensore di servizio che porta ai garage. “Andiamo nel nostro bel garage”, le parole rivolte alle persone che lo hanno accompagnato verso l’auto che lo riporterà ad Ameglia, nello Spezzino, dove è ai domiciliari. Poco prima di lui è uscita anche la gip Paola Faggioni con i faldoni in mano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata