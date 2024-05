Il governatore ligure si trova da due giorni agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione

Giovanni Toti atteso oggi in procura a Genova davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia. Il presidente della Regione Liguria si trova da due giorni agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione nella maxi inchiesta delle procure di Genova e Savona. Dovrà spiegare intercettazioni, finanziamenti ricevuti, presenze sinistre alle cene elettorali, rapporti di potere con il territorio e le sue imprese per gestire il porto, ma con ogni probabilità non lo farà quando alle ore 14 dovrà comparire davanti alla giudice Paola Faggioni per essere interrogato.

“Il criterio che applicheremo sarà quello di scegliere di fare dichiarazioni una volta che avremo il quadro processuale completo e dopo aver letto tutti gli atti”, taglia corto il suo legale, Stefano Savi. Che sottolinea l’enormità del fascicolo nella loro disponibilità solo da ieri, che richiede ovviamente un approfondimento e una completa lettura delle contestazioni.

Dopo il dato sulla situazione giuridica, c’è poi l’aspetto politico e la scelta di dimettersi o meno, che però al momento è del tutto rinviato.”Toti – è sempre il suo legale a parlare – farà le sue valutazioni che non possono prescindere da un confronto in condizioni diverse da quelle attuali con le persone che con lui hanno lavorato e i partiti della sua maggioranza”. Mentre poi a livello nazionale c’è già chi ha sollevato il dibattito sull’arresto a poca distanza dalle elezioni europee e sul blitz che voci non confermate davano per eseguito in piena notte, nell’albergo di Sanremo dove Toti soggiornava, arriva un chiarimento contenuto in una nota della procura di Genova. Le operazioni “sono state eseguite nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e della dignità della persona (…), come risulta dagli atti, gli Ufficiali di polizia giudiziaria del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova della Guardia di Finanza incaricati hanno intrapreso le operazioni dopo le ore 7”.

Viminale: “Richiesta invio commissione è destituita di fondamento giuridico”

È destituita di ogni fondamento giuridico la richiesta rivolta al ministero dell’Interno di valutare l’invio di una commissione di indagine presso la Regione Liguria. Lo si apprende da fonti del Viminale. Non esiste infatti una norma di legge, fanno spere dal ministero guidato da Matteo Piantedsi, che attribuisca tale facoltà al Viminale nei confronti di una Regione. Allo stesso modo, il Ministero dell’Interno non ha il potere di valutare o attuare il commissariamento.

