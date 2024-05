La senatrice di Forza Italia: "Sulle eventuali dimissioni non può decidere l'opposizione"

Licia Ronzulli, senatrice e vice presidente del senato per Forza Italia, ha parlato dell’inchiesta che ha portato all’arresto del governatore della Liguria, Giovanni Toti. “Noi non siamo garantisti a giorni alterni. Fa sicuramente riflettere la tempistica, c’è una richiesta di arresto targata 27 dicembre ma il giudice firma solo il 6 maggio. O c’era davvero la reiterazione del reato o l’occultamento di prove o non ci sono. Per noi comunque si è innocenti fino al terzo grado di giudizio e l’opposizione non può decidere, guardasse in casa propria. Pensiamo che invece per quanto riguarda le dimissioni sia solo Giovanni Toti a dover prendere queste decisioni. Credo che Toti abbia lavorato bene la sua Regione e detto questo c’è un riesame e vediamo se sarà annullata o meno la decisione di custodia cautelare e magari tornare a fare il presidente“, ha detto Ronzulli a margine della Assemblea di Confcooperative a Roma.

