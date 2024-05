Intervento all'assemblea dei senatori dem: "Con autonomia vogliono imporre legge del più forte". Mobilitazione il 2 giugno

“Questa assemblea risponde all’accelerazione che stiamo vedendo e che vi chiedo di contrastare, accelerazione che nasce da ragioni sbagliate perché elettoralistiche. Vi chiedo di fare muro con i vostri corpi e le vostre voci rispetto a questo tentativo, rispetto al pericoloso scambio tra Premierato e autonomia differenziata“. Così la segretaria Elly Schlein intervenendo all’assemblea dei senatori dem.

“È una riforma che indebolisce il Parlamento. Fino ad oggi è il Parlamento che decide della vita del Governo, sarà invece il Capo del Governo che decide del Parlamento. La democrazia non si risolve nell’acclamazione di un capo ogni cinque anni”, ha aggiunto.

Schlein: “Con autonomia vogliono imporre legge del più forte”

“Dobbiamo usare questa discussione che parte al Senato per fare sentire forte la nostra voce. Non si azzardino a dire che è colpa della Costituzione se non riescono a governare perché hanno una maggioranza solida” evidenzia la segretaria Elly Schlein intervenendo all’assemblea dei senatori dem.

“Alla base c’è lo scambio meschino con l’autonomia differenziata. Le due riforme sembrano in contraddizione ma a unirle è la volontà di affermare la legge del più forte”, aggiunge.

Schlein: “Manifestazione il 2 giugno contro premierato e autonomia”

“Vi chiedo di mobilitarci in modo forte: il due giugno faremo una manifestazione a Roma sulla Costituzione e l’Europa federale contro il premierato e l’autonomia differenziata” conclude la segretaria Elly Schlein intervenendo all’assemblea dei senatori dem.

