I delegati al Campidoglio a Roma per consegnare un documento con i suggerimenti

Il viaggio verso il G7, in programma a Borgo Egnazia, in Puglia, il prossimo 13 e 15 giugno, si arricchisce di un contributo importante: il pacchetto di suggerimenti per una politica che sia quanto più attenta possibile nei confronti del tema della parità di genere, elaborato dal ‘Women 7‘, gruppo d’impegno civile ufficiale delle Pari opportunità istituito nel 2018. Le delegate del movimento si sono recati a Roma, in Campidoglio, per consegnare al governo Meloni un documento con i suggerimenti che attengono al lavoro, alla giustizia economica, al potenziamento finanziario, alla violenza di genere, alla giustizia climatica, alla pace e sicurezza.

G7, Tartaglia: “Garantire un’equa rappresentanza”

“Le donne rappresentano il 50% della popolazione mondiale e quello che va garantito è prima di tutto un’equa rappresentanza in tutte le posizioni, non solo apicali all’interno del pubblico e del privato, ma comunque nei centri decisionali nevralgici”, ha affermato Annamaria Tartaglia, co-chair di W7. I punti cardine del summit sono stati due: il contrasto alla violenza sulle donne e il loro empowerment, ovvero l’inserimento delle donne in contesti decisionali per garantire una piena rappresentatività. “Tra i vari temi del comunicato mi preme sottolineare che proprio oggi abbiamo avuto la risoluzione del consiglio dei ministri europei sull’importanza dell’indipendenza finanziaria – spiega Claudia Segre, co-chair di W7 – Permettere una piena partecipazione delle donne e il loro empowerment economico vuol dire toglierle da questa sacca di violenza“. Altro argomento affrontato è stato quello legato al clima e al ruolo che anche alle donne deve essere riconosciuto nell’importante battaglia al cambiamento: “La crisi climatica non è mai neutrale al genere, impatta più le donne rispetto agli uomini. Non è una questione biologica ma è una questione di mancanza di equità e di diritti”, ha spiegato Martina Rogato, co-chair di W7. Da parte sua, la ministra della Famiglia e delle Pari opportunità, Eugenia Roccella, ha manifestato la totale adesione del governo alle istanze del Women 7: “La violenza contro le donne è una questione che non ha soltanto implicazioni nazionali, ma è ormai un tema che riguarda la geopolitica e i conflitti internazionali“.

