La ministro del Lavoro e delle Politiche sociali: "Io credo che poi il tema fondamentale sia quello della formazione"

“La proposta italiana ovviamente è una proposta che tiene conto di tutte quelle che sono gli argomenti che noi metteremo in discussione al G7 Lavoro. Quindi intelligenza artificiale, certamente il tema della formazione e dell’invecchiamento attivo, con un’attenzione particolare a quello che è il tema dell’occupazione femminile che è trasversale rispetto a questi tre temi scelti dai sette Paesi del G7”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, a margine del summit Women 7 che si è aperto stamattina in Campidoglio a Roma.

“Per noi vuol dire ovviamente consolidare quelli che sono i dati positivi dell’occupazione che ci stanno restituendo una dimensione interessante, che vuol dire meno disoccupazione giovanile – ha detto -, meno disoccupazione femminile. Noi siamo intervenuti sul Decreto Coesione proprio per valorizzare quelli che sono gli investimenti sui talenti dei giovani promuovendo l’autoimpiego e quindi la formazione di nuova impresa, nuovo lavoro autonomo giovanile, quindi anche nello specifico femminile, poi individuando tutta una serie di sostegni per le aziende che investono sui giovani, investono sulle donne. Abbiamo delle linee di sgravio che sono proprio dedicate a queste misure. Io credo che poi il tema fondamentale sia quello della formazione e soprattutto anche della formazione della componente femminile del mondo del lavoro in quelle che sono le attività e le professionalità STEM per cui noi abbiamo bisogno certamente di ridefinire anche quelle che sono le quote di mercato del lavoro da mettere a disposizione delle donne”.

