La ministra per la natalità, le pari opportunità e la famiglia Eugenia Roccella, nell’ambito dell’evento del Summit Woman 7 Italia, a Roma, ha ricevuto il Communiqué da consegnare alla presidente del consiglio Giorgia Meloni in previsione del G7 in programma a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno. A consegnarlo Lella Golfo, in qualità di presidente onoraria del W7 Italia e le tre Co-Chair Annamaria Tartaglia, Claudia Segre e Martina Rogato.

“A Matera noi abbiamo scelto di portare due temi fondamentali. Da una parte la violenza contro le donne e dall’altro l’empowerment. Due temi che tra l’altro sono profondamente connessi in realtà”, ha dichiarato la ministra. “La violenza contro le donne è una questione che non ha soltanto implicazioni nazionali, ma è ormai un tema che riguarda la geopolitica e i conflitti internazionali”, ha proseguito Roccella.

“Si pensi agli stupri di guerra che stanno avvenendo, che sono avvenuti per esempio il 7 ottobre in Israele e che sono avvenuti in Ucraina. O le violenze contro le donne che cercano la propria libertà in Iran o in Afghanistan. Però è anche una questione di violenza maschile contro le donne, che è la quotidianità di tante donne anche nei nostri Paesi. Ecco, la violenza contro le donne e l’empowerment, cioè la capacità di poter raggiungere ruoli importanti nella vita pubblica, nella professione, di avere autonomia economica, di essere davvero la metà del mondo e non soltanto come composizione anagrafica, ma di poter dare pienamente il proprio contributo come metà del mondo, è l’obiettivo che vogliamo raggiungere”, ha concluso la ministra.

