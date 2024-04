Il leader leghista: "Mi sembra una tempesta sul nulla"

Matteo Salvini difende il neo-candidato della Lega alle Europee, il generale Roberto Vannacci, dopo la bufera per le sue dichiarazioni secondo cui gli alunni disabili dovrebbero essere messi in classi separate a scuola. “Mi sembra una tempesta sul nulla, su parole che sono state volutamente fraintese“, ha detto il vicepremier e leader del Carroccio intervistato su Radio1 a ‘Giù la maschera’. “Abbiamo assunto 13mila insegnanti di sostegno e il ministero Disabilità l’ha voluto la Lega e lo gestisce”, ha aggiunto, “io penso che occorra includere sicuramente, che gli studenti disabili siano un valore aggiunto” e “penso anche che in caso di disabilità gravissime possa non bastare il sostegno”.

Dopo le dichiarazioni di Vannacci è arrivato anche il commento di Bebe Vio, campionessa paralimpica di scherma, intervistata dal Corriere della sera. “Le classi separate? Siamo stati il primo paese che le la tolte, insieme si cresce di più“, ha affermato l’atleta.

