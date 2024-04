La campionessa di scherma paralimpica: "Perché tornare indietro? Mi sembra senza senso"

La campionessa di scherma paralimpica Bebe Vio risponde alle parole del generale Roberto Vannacci, candidato alle elezioni europee con la Lega, secondo cui gli alunni disabili dovrebbero stare in classi separate a scuola. “Le classi separate? Siamo stati il primo paese che le la tolte, insieme si cresce di più“, ha detto Vio in un’intervista al Corriere della Sera. “Perché tornare indietro? Mi sembra una cosa senza senso”, ha aggiunto l’atleta azzurra, che da sempre è in prima linea per l’integrazione dei ragazzi disabili attraverso la pratica sportiva. “A me sembra paradossale che si possa anche solo pensare una cosa del genere. Abbiamo iniziato l’inclusione a scuola, ora qualcuno propone di dividerci ancora e fare passi indietro anche culturalmente“, ha sottolineato Bebe Vio.

