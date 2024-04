Alle 23 di domenica 21 aprile affluenza al 37,74%

Urne aperte dalle 7 in Basilicata per il secondo giorno di votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale e per il presidente di Regione. Si vota fino alle 15, subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede. I candidati alla presidenza della Regione sono tre: il governatore uscente Vito Bardi per il centrodestra, Piero Marrese per il centrosinistra (compreso il M5S) ed Eustachio Follia, candidato di Volt. Nella giornata di ieri, alle 23, è stata registrata una affluenza del 37,74%.

Alle elezioni regionali in corso di svolgimento in Basilicata l’affluenza alle 23 è al 37,74%. Nel 2019 alla stessa ora era al 53,52%, ma si votava solo domenica. Nella provincia di Potenza ha votato il 36,31% degli aventi diritto, in quella di Matera il 40,98%.

