Il ministro dell'Ambiente a margine di un convegno a Roma: "Stiamo lavorando in quella direzione"

Energia nucleare come garanzia per il futuro. Ne è sicuro il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. “Ho la soddisfazione di aver sdoganato un tema che se uno lo citava prima del 21 settembre, prima di aver istituito il tavolo sul nucleare sostenibile, rischiava di essere arrestato. In questo momento invece il tema c’è. C’è un indirizzo del parlamento su monitoraggio e sperimentazione”, ha detto il titolare del dicastero a margine di un convegno Alis (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibil) a Roma. “Io sono convinto che dobbiamo andare avanti sulle rinnovabili ma la garanzia sul futuro ce l’abbiamo solo con la parte del nucleare. Parliamo di un nucleare pulito, sostenibile. Il futuro credo che saranno i Small Modular Reactor e noi stiamo lavorando in quella direzione”, ha aggiunto.

