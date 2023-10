Il ministro dell'Ambiente: "L'accordo scade a dicembre. Sono tranquillo per la quantità ma preoccupato per i prezzi"

“Domani vado in Lussemburgo per il Consiglio Ambiente. A dicembre scade il price cap sul gas, io chiederò che sia rinnovato per un anno“. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, intervenendo a Firenze alla Festa del Foglio, che si tiene in Palazzo Vecchio.

“Dieci giorni fa avrei detto che siamo a metà del guado rispetto al disegno del governo per l’energia – ha spiegato il ministro – Sono tranquillo per la quantità: abbiamo gli stoccaggi di gas al 98%. Ma sono preoccupato per i prezzi del gas perché prima bastava la dichiarazione di uno sciopero in Australia per farli lievitare del 10%, e oggi devo dire che questa attenzione sulla parte prezzo va moltiplicato per 100 e il 10% è diventato 50%. Nessuno può dire come sarà“.

