Il ministro delle Imprese e del Made in Italy: "Il nostro Paese dovrà incamminarsi nel campo della ricerca"

Il tema dell’energia nucleare sotto la lente di ingrandimento del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. “L’Italia dovrà incamminarsi nel campo della ricerca del nucleare. Siamo in condizioni di esprimerci al meglio in un’Europa che sempre più riprende questa via, che accanto a quella del rinnovabile, deve garantire l’autonomia strategica nel campo energetico nel nostro continente, quanto più necessaria a fronte degli avvenimenti anche di guerra che si sono verificati”. Queste le parole del ministro a margine dell’assemblea nazionale della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese, in programma a Roma all’Auditorium della Conciliazione. In relazione all’evento a cui ha preso parte ha affermato: “È strategico potenziare soprattutto per l’Italia la competività delle piccole e medie imprese artigianali, che sono il cuore del nostro sistema sociale e produttivo. Riteniamo assolutamente importante creare un incentivo annuale che va a sostegno delle piccole e medie imprese artigianali”.

