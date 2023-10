La Torre Garisenda, uno dei simboli di Bologna, è a rischio crollo. Il monumento storico quindi resterà chiuso per anni, così come il traffico dei veicoli nell’area sottostante. “Perché è stata segnalato soltanto ora? Penso che la torre fosse monitorata da tempo, perché soltanto adesso veniamo a sapere di questa situazione?“, ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a margine del convegno ‘Milano e MAXXI – Laboratorio sulla ricostruzione dell’Ucraina‘, in corso a Milano.

“In ogni caso mettiamo da parte le polemiche e lavoriamo per fare quello che gli scienziati e i tecnici ci diranno sarà necessario fare, perché io non sono un ingegnere, sono laureato in giurisprudenza e ho fatto il giornalista. Quello che ci diranno di fare, lo faremo”, ha proseguito il titolare della Cultura. “Noi abbiamo messo a disposizione cinque milioni, se anche il Comune mette cinque milioni e la Regione ne mette altri cinque, facciamo 15 milioni e abbiamo un buon punto di partenza”.

