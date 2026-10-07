A The Voice Senior Mannoia nuovo giudice, Nek: "Anche la grandezza di Fiorella qui arriva leggera"

Dopo il successo delle precedenti edizioni, dal 9 ottobre torna su Rai1 ‘The Voice Senior‘, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese. Grandi novità in giuria: accanto ad Arisa, Clementino con Rocco Hunt, e Nek, fa il suo ingresso come coach di ‘The Voice Senior’ una delle voci più amate della musica italiana: Fiorella Mannoia. “E’ una persona con un talento forte, grande umilità e semplicità”, ha raccontato Nek incontrando i giornalisti. “Anche la grandezza di Fiorella qui arriva leggera”, ha aggiunto.