Mezza Maratona Roma, con 40mila iscritti sarà la più partecipata d’Italia

Mancano 11 giorni alla partenza e la Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks è già un record. Sono 40mila gli iscritti alla mezza maratona 2026 della Capitale giunta alla sua terza edizione. Sarà la mezza maratona più partecipata d’Italia e una delle più partecipate al mondo. La gara, organizzata da RomaOstia e RCS Sports & Events per Roma Capitale, attraverserà le bellezze del centro storico romano e non solo con partenza domenica 18 ottobre alle otto di mattina dagli archi di Viale di Porta Ardeatina. 40 mila i pettorali assegnati, il 68% in più rispetto alla precedente edizione nel 2025. In crescita le donne che quest’anno saranno circa il 50% mentre nella prima edizione erano il 42% e per la seconda il 45%. Nell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio si è svolta oggi la presentazione dell’edizione 2026. Impressionante la provenienza dei partecipanti: il 78% dei corridori vengono dall’estero, con le iscrizioni più che raddoppiate da Germania (+148 per cento), Polonia (+146%), Spagna (+131%) e Regno Unito (+122%). In forte crescita anche gli arrivi dal continente americano con Stati Uniti (+11%), Brasile (+ 23%), Messico (+ 24%) e Argentina (+20%). Oltre 180 persone arriveranno da Australia e Nuova Zelanda. Un mezza maratona che conferma anche la tendenza ad attirare sempre più giovani nel mondo della corsa: il 58% di chi il 18 ottobre solcherà i sampietrini romani per 21 chilometri e 97 metri è compreso tra i 18 e i 34 anni. “Numeri importanti che ci fanno capire come la corsa sia un fenomeno che all’estero funzionava da tempo ma non solo. Ci rendiamo conto di come in Italia la corsa sia un fenomeno sempre più di questa generazione” dice la Race Director della gara Laura Duchi. “Siamo soddisfatti ma anche un po’ impauriti” confessa il Direttore Generale e Amministratore Delegato di RCS Sports & Events Paolo Bellino. “Perché è la prima volta che in Italia ci sono 40mila persone che corrono a un evento del genere. I tempi saranno un po’ lunghi per far partire 40mila persone ma sono sicuro che tutti i partecipanti si divertiranno e troveranno una città incredibile e bellissima”. Non sarà però soltanto la Mezza ad animare il fine settimana romano del 17-18 ottobre. La Arcaplanet Dog Run, la passeggiata-corsa non competitiva aperta ai cani e ai loro padroni, il Trofeo Roma conCorre per la legalità organizzato da Camera di Commercio e Guardia di Finanza, i cinque chilometri della Longevity Run e molte altre iniziative. “Siamo molto orgogliosi perché quando quattro anni fa lanciammo l’idea di un’unica mezza maratona di Roma in pochi credevano che sarebbe diventata una delle più importanti al mondo” dichiara l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato. “Soltanto la mezza maratona di Roma può garantire un percorso così unico. Gli eventi sportivi generano ricadute positive economiche, occupazionali e di immagine. Oggi raccogliamo i frutti di quattro anni di lavoro”.