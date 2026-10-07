Figc, Abodi: "Non ci si sono vincitori o vinti, fare tesoro di pagina complessa"

Che giornata è stata quella di ieri per il calcio? Come diceva anche Nelson Mandela nello sport c’è la possibilità di vincere o imparare. Se si impara non si perde”. Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine della conferenza stampa di presentazione a Roma di Mondadori academy Forum Orienta, tornando sul voto con cui ieri la Giunta e il Consiglio del Coni hanno nominato Giovanni Malagò commissario della Figc. “Fare tesoro di una delle pagine più complesse credo che sia l’unica cosa con cui possiamo lasciarci alle spalle la giornata di ieri – ha proseguito – Io sono convinto che non ci siano necessariamente dei vinti e dei vincitori, non ho mai immaginato la vita come uno scontro tra squadre, l’ho detto anche nei giorni scorsi anche al presidente Malagò. Bisogna pensare al bene del sistema”. “Questa idea dell’occupazione della politica secondo me, è una caricatura ricorrente, che non trova nessun fondamento”, ha aggiunto Abodi.