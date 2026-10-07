Sinner, Abodi: "Stagione finita? Dispiace molto, gli siamo vicini"

“Stagione finita per Jannik Sinner? Mi spiace molto. Lo vorremmo sempre in campo perché ogni volta che è in scena è una rappresentazione dell’armonia, della tecnica, del talento, del rispetto anche nei confronti dell’avversario e del pubblico, della voglia di non accontentarsi mai, di stringere i denti, di soffrire, di applicarsi per arrivare alla vittoria quasi sempre. Però è umano e quindi la sua macchina ha mandato dei segnali”. Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine della conferenza stampa di presentazione a Roma di Mondadori academy Forum Orienta. “Io credo che sia molto importante che un atleta, come una persona, sappia regolarsi per misurare i suoi impegni – ha proseguito – per lui è complicato, come per tutti i grandissimi atleti sottoposti a uno stress fisico rilevante. gli auguriamo di ricuperare presto e di prendersi il tempo necessario. Noi continueremo a essere vicini a lui, anche silenziosamente, anche senza farci notare”.