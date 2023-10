Il ministro della Cultura: "Qui i fondi sono stati efficacemente spesi"

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è andato nel Parco archeologico di Pompei insieme alla commissaria europea alla Coesione e alle Riforme Elisa Ferreira. “Ha potuto toccare con mano che qui i fondi sono stati efficacemente spesi, e hanno riportato Pompei al prestigio che merita. Adesso chiederò al commissario altre risorse perché dobbiamo mantenere questo livello di cura, dobbiamo mantenere questa elevata qualità, dobbiamo proseguire gli scavi e dobbiamo fare ulteriori opere di valorizzazione”, ha detto Sangiuliano. “Abbiamo tante idee. Il direttore del Parco archeologico Gabriel Zuchtriegel ha un programma di lavoro e adesso chiederemo di finanziare questo programma di lavoro per portare Pompei sempre più in alto come tratto distintivo della qualità italiana”, ha aggiunto il ministro.

