La decisione del sindaco Lepore. I monitoraggi proseguiranno per tutta la settimana

Transennata nel centro di Bologna l’area intorno alle Due Torri: in corso accertamenti sullo stato della torre Garisenda e su un suo potenziale rischio di crollo. La decisione, spiega il comune in una nota, è stata assunta il 20 ottobre dal sindaco Matteo Lepore, “al fine di rendere possibili i necessari approfondimenti tecnico-scientifici“. Chiuso alla circolazione e perimetrato il tratto di via San Vitale, da via Zamboni a via Rizzoli. E chiusa al pubblico anche la Torre Asinelli. I monitoraggi proseguiranno per tutta la settimana.

