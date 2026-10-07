Israele ricorda il 7 ottobre: sirena risuona a Tel Aviv

Una sirena per un minuto è risuonata mercoledì a Tel Aviv, nel terzo anniversario dell’attacco guidato da Hamas del 7 ottobre 2023. L’assalto provocò circa 1.200 morti e il sequestro di 251 ostaggi, dando inizio alla guerra nella Striscia di Gaza e a una spirale di conflitti in Medio Oriente. La commemorazione è stata organizzata dall’October Council, che rappresenta le famiglie delle vittime e degli ostaggi liberati. La sirena ha accompagnato un momento di raccoglimento in memoria delle persone uccise durante l’attacco. Sulla spiaggia di Tel Aviv è stata inoltre installata un’opera d’arte dedicata agli ostaggi e alle vittime. Accanto all’installazione campeggiava, a grandi lettere, la parola “Failure”, fallimento, come simbolo delle critiche e del dolore legati a quei giorni.