Il leader M5S: "Preoccupato da reazione di Israele"

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte dopo la visita con una delegazione di pentastellati alla sinagoga di Roma per dare sostegno alle comunità ebraica parla del conflitto in Medioriente: “Il terribile attacco terroristico, efferato, condotto da Hamas va condannato senza se e senza ma”, aggiungendo però di essere preoccupati per la reazione di Israele e sottolineando l’importanza della questione umanitaria, con i corridoi. Conte ha poi rimarcato l’importanza della soluzione dei due stati per due popoli: “Non possiamo in prospettiva pensare che ci possa essere una stabilizzazione di quell’area soffocando le legittime aspirazioni della popolazione palestinese”.

