Iran, Vance: "Possiamo cambiare il Medio Oriente o tornare a fare le cose alla vecchia maniera"

Proseguono in Svizzera i negoziati tra Stati Uniti e Iran per definire l’accordo provvisorio destinato a mettere fine alla guerra. Ai colloqui partecipano anche mediatori provenienti da Pakistan e Qatar, impegnati nelle discussioni tecniche sulla futura intesa. La delegazione americana è guidata dal vicepresidente JD Vance, affiancato da Jared Kushner e Steve Witkoff. Per Teheran siedono al tavolo il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi. Parlando ai giornalisti, Vance ha sostenuto che alcuni obiettivi siano già stati raggiunti, citando l’apertura dello Stretto di Hormuz e la fine del programma nucleare iraniano. Il vicepresidente ha quindi indicato la posta in gioco dei colloqui: “Possiamo voltare pagina e cambiare in modo permanente le relazioni in Medio Oriente, oppure torneremo a fare le cose alla vecchia maniera. Non è ciò che preferiamo, ma potrebbe accadere”.