Trump-Netanyahu, Huckabee: "Hanno un rapporto personale e indissolubile"

L’ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee prova a smorzare le indiscrezioni sulle recenti divergenze tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Intervenendo a Gerusalemme durante il JNS International Policy Summit, il diplomatico ha sottolineato la solidità dei rapporti tra Washington e Israele e il legame diretto tra i due leader. Secondo Huckabee, Trump resta profondamente impegnato a favore dello Stato ebraico. “L’unica cosa che gli ho sempre sentito dire e che l’ho sempre visto mettere in pratica è che l’America ha un legame indissolubile con lo Stato di Israele”, ha dichiarato. L’ambasciatore ha inoltre evidenziato la natura personale del rapporto tra Trump e Netanyahu, spiegando che il presidente americano parla con il premier israeliano più che con qualsiasi altro leader mondiale. Una relazione caratterizzata, ha aggiunto, da grande franchezza anche nei momenti di disaccordo.