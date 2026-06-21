Iran, Netanyahu: "Finché sarò premier, Teheran non avrà l’arma nucleare"

Benjamin Netanyahu torna a ribadire la posizione di Israele sull’Iran mentre in Svizzera proseguono i colloqui tra funzionari statunitensi e iraniani. Parlando durante una cerimonia per il 50° anniversario della morte del fratello Yoni Netanyahu, il primo ministro israeliano ha lanciato un messaggio netto: “Qualunque siano gli sviluppi politici, non permetterò che l’Iran si doti di armi nucleari. Finché sarò primo ministro di Israele, ciò non accadrà“. Netanyahu ha anche affrontato il tema del Libano, assicurando che le truppe israeliane resteranno nella zona di sicurezza nel sud del Paese. “Rimarremo lì per tutto il tempo necessario a proteggere gli abitanti del nord e i cittadini dello Stato di Israele”, ha dichiarato.