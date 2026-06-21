Libano, raid di Israele sulla città di Nabatiyeh: colpita anche la banca centrale

Gli attacchi israeliani hanno causato danni ingenti a Nabatiyeh, nel Libano meridionale. Da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco, gli attacchi israeliani di venerdì e sabato hanno causato la morte di 97 persone, tra cui otto donne e quattro bambini, secondo quanto riferito da funzionari libanesi. Israele afferma di aver preso di mira sabato le infrastrutture di Hezbollah, tra cui una rete di tunnel nella città di Kfar Tebnit, nel distretto di Nabatiyeh, nel Libano meridionale. I danni hanno interessato istituzioni statali, aree commerciali ed edifici storici. La filiale di Nabatiyeh della banca centrale libanese, la Banque du Liban, ha subito gravi danni, con documenti e banconote sparsi tra le macerie.